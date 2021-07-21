Вашингтон, 21 июля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Канье Уэст представил тизер нового сингла под названием No Child Left Behind («Ни один ребенок не остался позади»). Он опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте 21 июля.

Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CRkl2L3p46M/

Как отмечено в ролике, композиция No Child Left Behind войдёт в трек-лист альбома Donda. Премьера пластинки состоится 23 июля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, будущий альбом Канье Уэста назван в честь его матери Донды Уэст. Она скончалась в 2007 году из-за осложнений после пластической операции