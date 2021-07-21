Павия, Италия, , 20:58 — REGNUM Владеть огнестрельным оружием в Италии должны только сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, с таким заявлением выступил в среду, 21 июля, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Полиция Италии

Так он прокомментировал инцидент со смертельным ранением 39-летнего уроженца Марокко, которого застрелил (по некоторым версиям — случайно или в порядке самообороны) советник мэрии города Вогера по вопросам безопасности Массимо Адриатичи.

Расследование данного инцидента в настоящее время продолжается.