Рим, 21 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Правительство Италии в ближайшие дни рассмотрит вопрос о продлении режима ЧС, передает Mediaset в среду, 21 июля.

Arepo Правительство Италии

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По данным издания, режим может быть продлен сразу до конца 2021 года. Ранее против такого варианта выступали в оппозиции: оппоненты действующей власти уверены, что режим ЧС не имеет уже никакого практического смысла и лишь упрощает власти принятие некоторых решений.

Тем же декретом правительство Италии должно утвердить параметры использования так называемых «антикоронавирусных паспортов».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на21июля, в Италии умерли127 905человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на10). Число подтвержденных носителей выросло на4259(днем ранее — на3558). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 297 337 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены51 308человек — на1998 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали27 418 281человек, что составляет45,52% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.