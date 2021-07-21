Сиэтл, США, 21 июля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, «Сиэтл Кракен» сформировал список нападающих, которых готов выбрать на грядущем драфте расширения НХЛ.

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Напомним, что новый клуб лиги должен выбрать игроков, из которых соберет состав в предверии своего первого сезона в НХЛ. По информации американских инсайдеров, «Кракен» уже сформировал список выбранных хоккеистов и отправил его в лигу.

Сообщается, что «Кракен» выбрали следующих форвардов: Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Александр Труе («Сан-Хосе»), Калле Йернкрук («Нэшвилл»), Тайлер Питлик («Аризона»), Морган Гики («Каролина»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джордан Эберле («Айлендерс»), Карен Тварински («Филадельфия»), Янни Гурд («Тампа-Бэй»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Коул Линд («Ванкувер»), Джаред Макканн («Торонто»).