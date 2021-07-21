Бишкек, 21 июля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии совместно с таможенной службой пресекли попытку контрабанды крупной партии материалов, содержащих платину, палладий и родий.

PavelD Карта-флаг Киргизии

Сотрудники киргизстанских спецслужб задержали в международном аэропорту «Манас» более тонны автомобильных катализаторов, которые незаконно пытались вывезти на самолете в одну из европейских стран для последующего извлечения драгоценных и благородных металлов.

Напомним, что после 2018 года в мире значительно вырос спрос на палладий, что привело к дефициту этого металла на рынке и резкому повышению его стоимости — сейчас палладий стоит дороже золота и платины.

Отметим, что в автомобильном катализаторе содержится около 5 граммов палладия, стоимость такого количества этого металла на сегодняшний день составляет $430 (32 тысячи рублей).

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