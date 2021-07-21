Киев, , 20:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение совершить визит в США 30 августа этого года.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в сообщении Белого дома, обнародованном 21 июля.

Отмечается, что президент США Джо Байден «с нетерпением» ждет возможности приветствовать Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Предполагается, что визит главы украинского государства подтвердит «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и поддержку Вашингтоном усилий Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, основанных на демократических ценностях.

ИА REGNUM напоминает, что изначально предполагалось, что визит Зеленского в США состоится в конце июля, в качестве основного варианта называли дату 26 июля. В начале июля СМИ сообщили, что представители США по ряду соображений настроены «оттянуть» приезд главы Украины на август.