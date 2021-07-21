Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме состоится 30 августа 2021 г. Об этом сообщила журналистам 21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Псаки «Президент Байден ждёт с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского».

По словам Псаки, Вашингтон с помощью такого контакта с Киевом намерен показать свою поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму».

Также, отмечает представитель американской администрации, власти США подтвердят этой встречей готовность и дальше сотрудничать с Украиной «по энергетической безопасности».

Американские власти, отмечает Псаки, намерены поддержать предпринимаемые украинскими властями действия по борьбе с коррупцией и воплощение в жизнь реформ на Украине, «основанных на общих демократических ценностях».

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