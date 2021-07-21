Саранск, 21 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Мордовии на предстоящие сутки, 22 июля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Гроза

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В течение дня местами на территории региона ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 м/с.

По данным Гидрометцентра России, в Саранске 22 июля ожидается пасмурная погода с дождем, вероятность осадков составляет 70%. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит +22°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в период 21−22 июля на севере Приволжского федерального округа, 22−23 июля в южной части ожидается ливневый дождь, грозы, ветер порывами более 20 м/с.