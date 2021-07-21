Псковская область, 21 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В Сети опубликована третья серия влога Насти Ивлеевой под названием «Блогеры и дороги». Ролик доступен на её YouTube-канале с 21 июля.

Russianhighways.ru Дорога

В новом эпизоде Ивлеева вместе с друзьями отправилась в деревню Торчилово (Псковская область). Там она участвовала в гонках на автомобиле марки «Жигули» и доила корову, пока в это время блогер Даня Милохин мыл лошадей.

Добавим, что за несколько часов видео посмотрели более 260 тыс. человек. А более 25 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».