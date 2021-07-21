Рим, 21 июля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Средняя пенсия мужчин, начавших получать ее в первой половине 2021 года, составляет в Италии 1429 евро, сообщили в среду, 21 июля, в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Пожилой мужчина. Италия

Средняя пенсия женщин, начавших получать ее в тот же период — 931 евро.

В институте также отметили, что мужчины в Италии почти вдвое чаще начинают получать пенсию досрочно (в первом полугодии 2021 года — 79 тысяч и 44 тысячи человек соответственно).