Москва, 21 июля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Банк России на заседании в пятницу, 23 июля, вероятнее всего, повысит ключевую ставку в диапазоне 6−6,5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных изданием аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

При этом специалисты сходятся во мнении, что разовое увеличение на 100 базовых пунктов «может вызывать критику со стороны экономических агентов, углубление коррекции на рынке акций, но поддержит курс рубля», отмечает агентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Совет директоров Банка России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 50 базовых пунктов — до 5,50% годовых. В конце апреля ключевая ставка ЦБ также была повышена на 0,5 процентного пункта — до 5,0%.