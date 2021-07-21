Тамбов, 21 июля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует провести «прямую линию» с населением 29 июля. Об этом он заявил сегодня, 21 июля, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

«В условиях коронавирусной пандемии мы стали все больше ощущать ценность человеческого общения, необходимость поддержки и участия. Важно слушать друг друга и слышать. При этом мне как руководителю области особенно важно мнение ее жителей. В четверг, 29 июля, в 12:00 я проведу «прямую линию» для жителей региона — в эфире областной телекомпании «Новый век», на площадках официальной группы администрации Тамбовской области в социальной сети « ВКонтакте » и странице Центра управления регионом также в социальной сети «ВКонтакте», — заявил Александр Никитин.

Губернатор пригласил жителей к диалогу. Он сообщил, что вопросы можно задавать по телефону колл-центра (8800−201−18−46) ежедневно с 09:00 до 18:00, либо направить в директ сообщества «Тамбовская область».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Отметим, что в течение дня на «прямую линию» губернатора уже начали поступать вопросы. В основном они касаются ремонта дорог, повышения оплаты труда, улучшения жилищных условий, благоустройства территорий.