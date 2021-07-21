Тамбовский губернатор проведет «прямую линию» с населением
Тамбов, 21 июля, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует провести «прямую линию» с населением 29 июля. Об этом он заявил сегодня, 21 июля, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.
Губернатор пригласил жителей к диалогу. Он сообщил, что вопросы можно задавать по телефону колл-центра (8800−201−18−46) ежедневно с 09:00 до 18:00, либо направить в директ сообщества «Тамбовская область».
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Отметим, что в течение дня на «прямую линию» губернатора уже начали поступать вопросы. В основном они касаются ремонта дорог, повышения оплаты труда, улучшения жилищных условий, благоустройства территорий.