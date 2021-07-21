Ставрополь, 21 июля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае закрыт на обсервацию детский оздоровительный лагерь «Колосок» в Труновском районе. В нем выявлен случай заражения ребенка коронавирусом. В настоящее время проводится проверка. Дети и сотрудники лагеря обследуются на наличие вируса, сообщил 21 июля губернатор края Владимир Владимиров.

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По его словам, при поступлении девочки в лагерь у нее были все необходимые документы о состоянии здоровья. Все сотрудники лагеря также предоставили отрицательные тесты на коронавирус на начало смены. Кроме того, все они прошли вакцинацию.

Спустя десять дней после поступления у девочки поднялась температура, её изолировали от детей и госпитализировали в инфекционное отделение, где 20 июля был получен положительный результат на наличие COVID-19.

Владимиров назвал случай в лагере «Колосок» требующим серьезного внимания. Он поручил региональному минздраву принять «исчерпывающие меры, чтобы защитить здоровье детей и взрослых на этом объекте». Кроме того, будут проверены все остальные лагеря отдыха.