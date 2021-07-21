Посёлок Рощино, Ленинградская область, 21 июля, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Супруга бывшего футболиста петербургской команды «Зенит» Владислава Безбородова — ИринаБезбородова — стала фигуранткой уголовного дела о нанесении телесных повреждений малолетнему сыну певца Стаса Пьехи. О возбуждении уголовного дела по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина вечером 21 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

После проведенной доследственной проверки следственным отделом по городу Выборг СУ СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

В настоящий момент все участники и свидетели конфликта допрашиваются в рамках расследования уголовного дела. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как уточнили в свою очередь в прокуратуре Ленобласти, Выборгский городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

Отметим, если вина Ирины Безбородовой будет доказана в суде, ей грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правоохранители вели проверку по факту избиения 18 июля в коттеджном поселке в поселке Рощино в Выборгском районе Ленинградской области 7-летнего сына Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой. 53-летняя Ирина Безбородова, после того как мальчик проткнул карандашом резиновый бассейн ее сына, схватила ребенка за руку и силой бросила его на землю. В результате у мальчика врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы, сейчас он находится в больнице.

Ситуацией заинтересовались в СК РФ, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела на контроль.