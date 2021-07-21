Ханты-Мансийск, 21 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре за сутки зарегистрировали ещё 183 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Новые случаи обнаружены в 16 муниципалитетах. Лидерство удерживает Сургут, там их обнаружили 90.

С начала пандемии в регионе выявили 63 408 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 896 человек. Выздоровели всего 60 048 югорчан.