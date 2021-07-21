Задержанный замминистра челябинского минэкологии вернулся на работу
Челябинск, 21 июля, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Задержанный 20 июля замглавы министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков вернулся на работу. Информацию об этом подтвердили журналистам в ведомстве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Работа идёт в штатном режиме, подчеркнули в министерстве.
Безрукова отпустили после проведённого допроса под обязательство о явке. Как сообщало ИА REGNUM, его заподозрили в превышении полномочий.