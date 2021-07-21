Москва, 21 июля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Фигуристка Татьяна Навка высказалась против участия мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. Она опубликовала фрагмент выступления некоего спортсмена в своём Instagram-аккаунте 21 июля.

Vfrg.ru Художественная гимнастика

https://www.instagram.com/tv/CRlOXxEgAmS/

На видео мужчина в полупрозрачном купальнике со стразами показывает номер с лентой. «Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!» — подписала ролик Навка. «…счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма», — поделилась спортсменка.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она носит почётное звание «Заслуженного мастера спорта России».