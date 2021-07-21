Воронеж, 21 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Рок-фестиваль «Чернозём», который в 2021 году должен впервые пройти в Воронеже, перенесли на 24, 25 и 26 сентября, сообщает ИА REGNUM. Изначально мероприятие планировалось провести с 13 по 15 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём»

«Мы делали и продолжаем делать всё возможное для скорейшей встречи в «Чернозём-парке» с вами, самые душевные зрители! И знаем, что ваши мысли, как и наши сейчас — только о «Чернозёме». После заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом и переговоров с правительством Воронежской области было принято непростое решение о переносе мероприятия на чуть более поздние даты, так как безопасность наших гостей — превыше всего.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы сохранить весь лайн-ап: проведены переговоры со всеми артистами, и хедлайнеры уже подтвердили возможность выступить в новые даты. По остальным участникам информация появится в ближайшее время, большинство из них предварительно подтвердили участие — мы сразу же сообщим вам итоги переговоров, как только о них станет известно», — говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль «Чернозём» с 2015 года проводился в Тамбове. В 2019 году он отметил пятилетний юбилей, а в 2020-м не состоялся из-за коронавирусных ограничений. В 2021 году было принято решение перенести фестиваль в Воронеж, создав новый оргкомитет.