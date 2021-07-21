Ижевск, 21 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. «Налог на профессиональный доход» действует в Удмуртии в течение года. За это время зарегистрировались самозанятыми 20 087 жителей республики, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

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«Это швеи, кондитеры, массажисты, репетиторы, организаторы праздников, мастера по ремонту обуви, таксисты. Здорово, что теперь они работают официально», — подчеркнул глава Удмуртии.

Он добавил, что со своей стороны республика поддерживает самозанятых консультациями семинарами и льготными кредитами, которые предоставляет Корпорация развития Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года число самозанятых в республике составило 9122 человека. Тогда первый зампред правительства Константин Сунцов уточнял, что больше всего самозанятых среди тех, кто оказывает бытовые и риэлторские услуги. Наблюдается переход на налог на профессиональный доход среди ИП, так как ставка для самозанятых ниже.