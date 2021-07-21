Курган, 21 июля, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Курганской области обнаружили ещё 122 случая заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них в Кургане зарегистрировано 43. Также новые заразившиеся есть в городе Шардинске и ряде иных муниципалитетов.

С начала пандемии в Зауралье выявили уже 24 628 случаев COVID-19, отметили в оперштабе.