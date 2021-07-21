Киев, , 19:49 — REGNUM Правительство Украины разрешило не проверять в лабораториях перед использованием в стране лекарства, произведенные в ведущих западных странах.

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О принятии соответствующего постановления сообщает 21 июля пресс-служба украинского минздрава, передает корреспондент ИА REGNUM.

Власти в Киеве утверждают, что таким образом намерены улучшить уровень государственного контроля за качеством медикаментов, импортируемых в страну.

Как говорится в документе, отныне для лекарств, произведенных на предприятиях стран-членов ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Израиля не будет проводиться лабораторный контроль, поскольку в этих странах существует жесткая регуляторная система.

Правительство Украины решило, что такие лекарственные средства подлежат визуальному контролю, и только при необходимости препараты могут передавать и на лабораторный анализ.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня Верховная рада Украины приняла изменения в закон «О пестицидах и агрохимикатах», разблокировав ввоз образцов «инновационных средств защиты растений» для научных исследований и государственных испытаний. Для заявлению депутатов, не поддержавших данную инициативу, по сути Украина согласилась быть полигоном для испытаний пестицидов и агрохимикатов.