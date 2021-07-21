Москва, 21 июля, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй провел в Москве пресс-конференцию, посвященную исторической дате столетия Компартии Китая. В центр внимания китайского дипломата были помещены основные положения юбилейного доклада партийно-государственного и военного лидера КПК и КНР Си Цзиньпина, с которым он выступил в Пекине 1 июля, в день празднования. Кроме того, посол поделился целым рядом достаточно откровенных мыслей, посвященных историческим и современным аспектам советско-китайских и российско-китайских отношений, ответил на вопросы и уделил время и внимание неформальному общению с российскими журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Прежде всего о масштабах торжеств в китайской столице, значительную часть которых отечественные буржуазные СМИ вниманием стыдливо обошли. В честь замечательного юбилея, важного не только для Китая и его друзей, но и для всего человечества тем, что он наглядно продемонстрировал жизнеспособность и эффективность социализма, если последовательно придерживаться и идти этим путем до конца, КПК получила поздравления более чем от шестисот партий. В том числе, разумеется, от ведущих российских политических организаций. От себя добавим, что 5 июля в режиме видеоконференции прошел совместный саммит КПК и мировых партий с показательной темой: «Борьба за счастье народа: ответственность партий». В форуме приняли участие более пятисот партийных лидеров из 160 стран. Общее количество поздравительных писем и телеграмм в адрес ЦК КПК с высокой оценкой опыта китайских коммунистов и пожеланиями успеха, благополучия и процветания китайскому народу превысило 1,5 тыс. посланий. Давая оценку слагаемым успеха КПК, посол Чжан Ханьхуэй особо отметил генеральный тезис юбилейного доклада Си Цзиньпина: в будущее — через обобщение и учет прошлого, внимательно изучив и усвоив уроки истории. Все уроки — и побед, и поражений. Главный итог ста лет истории КПК: Китай из страны с многотысячелетней феодальной отсталостью превратился во вторую экономику мира, на которую приходится 17% глобального ВВП, страну с эффективным государственным управлением, развитой социальной системой и постоянно повышающимся уровнем жизни не отдельных «эксклюзивных» групп, а именно большинства населения в целом. В КНР впервые за всю историю Китая с древних времен полностью побеждены нищета и хроническая бедность, в которой еще недавно по историческим меркам пребывало до 80% населения, и в ходе нынешней кампании по преодолению социальной отсталости, проведенной по инициативе и под руководством КПК, из бедности выведено 800 млн человек; для сравнения: это почти две полных численности совокупного населения стран ЕС. Более чем вдвое по сравнению с дореволюционным периодом выросла продолжительность жизни (77,3 года против 35 лет), годовой среднедушевой доход превысил 10 тыс. долларов. Базовым медиинским страхованием охвачены 1,3 млрд человек; пенсионным страхованием — свыше 1 млрд. Страна выглядит как после капитального ремонта, заслуженно гордится своими историческими достижениями и строит смелые проекты на будущее: к 2035 году планами социалистического строительства предусмотрено завершение социалистической модернизации, а к столетию КНР в 2049 году партией-юбиляром поставлена задача создания социалистического, модернизированного общества высокого достатка. Почему-то нет сомнений, что эта задача КПК по плечу; прежде всего потому, что уровень доверия к ней в обществе, по данным исследований даже не склонных к комплиментам Пекину социологических служб США, стабильно превышает 95%, как выше 95 млн составляет численность китайских коммунистов.

(сс) Kremlin.ru Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй

Страной преодолена технологическая отсталость: за несколько десятилетий проведена сплошная индустриализация; как в свое время и в Советском Союзе, гигантские преимущества социализма позволили решить эту задачу намного быстрее, чем в развитых странах Запада, у которых на это ушли столетия. Китайская мечта о великом возрождении китайской нации, как подчеркнул тов. Чжан Ханьхуэй, проистекает из концепции социализма с китайской спецификой в новую эпоху, которая, в свою очередь, прочно стоит на незыблемом фундаменте марксизма-ленинизма. Никакого противоречия в этом нет: помимо общих, универсальных черт, связанных с установлением социальной справедливости и прекращением эксплуатации человека человеком, социализм в каждой отдельной стране наделен теми специфическими чертами, которые вытекают из ее цивилизационной идентичности и исторического опыта. Те, кто спекулирует на якобы «разрыве» Китая с социализмом, плохо или вообще не читали В. И. Ленина и И. В. Сталина. Между тем они указывали на своеобразие восточных революций, включая русский Великий Октябрь, а также на неразрывную связь борьбы за социализм с борьбой за национальное освобождение от колониального и неоколониального гнета объединенного империализма, он же современный глобализм. Из теории в практику, переложив на китайскую почву и дав ключик другим странам и народам, эти идеи внедрил Мао Цзэдун с его теорией новой демократии, противопоставляющей глобализму единый фронт патриотических сил, включая национально ориентированную буржуазию. Посол Чжан Ханьхуэй обратил внимание собравшихся на такой творческий вклад китайских коммунистов в теоретическую сокровищницу марксизма, как последующие идеи Дэн Сяопина (курс реформ и открытости), Цзян Цзэминя (тройное представительство), Ху Цзитньтао (научное управление), Си Цзиньпина (социализм с китайской спецификой в новую эпоху).

Важным источником исторического успеха КПК является отсутствие у нее собственных узких интересов; партия неразрывно связана своей авангардной ролью с народом, который ей доверяет. Поэтому на заведомый провал обречены попытки вбить клин между партией и народом, тем более что при правлении Си Цзиньпина в партии и стране развернуты беспрецедентные усилия по борьбе с коррупцией и перерождением руководящих кадров. Рассуждая об исторических перипетиях тесно связанной истории наших стран, посол Чжан Ханьхуэй тонко ухватил переломный момент для обеих правящих партий — КПК и КПСС — события конца 80-х — начала 90-х годов. И события на Тяньаньмэнь, и буржуазный переворот в СССР — суть «цветные революции». Добавим к этому, что в Китае этот подкоп под социализм провалился, а у нас в стране, к сожалению, удался, остановив наше развитие и отбросив страну далеко назад.

Китайские бурлаки на реке Янцзы, Китай, 1946 год

Внешняя сторона китайской мечты, которой она обращена к миру, — концепция сообщества единой судьбы человечества. Вокруг нее на Западе не меньше спекуляций, чем вокруг якобы «нарушений» демократии и прав человека в Китае. В связи с этим китайский посол, с одной стороны, подчеркнул, что речь идет о совместных действиях различных стран, в особенности расположенных на Евразийском континенте, в защите общих интересов, прежде всего регионального мира и стабильности, а также в сопряжении важнейших национальных проектов и программ развития. Таким примером служат российская и китайская инициативы ЕАЭС и «Пояса и пути», интеграция которых связана со строительством «Большой Евразии» — Евроазиатского партнерства. С другой стороны, тов. Чжан Ханьхуэй подчеркнул жесткость и принципиальность позиции КНР в том, что главным правом человека является право народного большинства на достойную и счастливую жизнь, а отнюдь не права агрессивного меньшинства, пытающегося расшатать общественную стабильность. Именно творческое, «инновационное», по словам посла, применение и обогащение марксизма-ленинизма Компартией Китая позволило стране совершить такой гигантский рывок, оставив далеко позади многие прежние локомотивы мирового развития.

Dong Fang КПК

Характеризуя состояние и перспективы российско-китайских отношений, посол Чжан Ханьхуэй прежде всего повторил известную формулу Си Цзиньпина о том, что когда пьешь воду, нельзя забывать о тех, кто вырыл колодец. На пресс-конференции прозвучало множество теплых и искренних слов о братской помощи СССР, КПСС, советского народа Китаю в первые годы становления КНР, о вкладе нашей страны в подготовку 30 тыс. специалистов, поднимавших китайскую промышленность и науку. Отдельного упоминания удостоилось участие наших стран в братской интернациональной помощи КНДР, которая подверглась варварскому нападению американского империализма. Сегодняшние отношения Москвы и Пекина — образец межгосударственных отношений двух великих держав, соседей по общему для нас всех Евразийскому континенту, за мир и безопасность которого они несут совместную непреходящую ответственность.

Говоря о конкретных направлениях развития дальнейшего взаимодействия Москвы и Пекина, тов. Чжан Ханьхуэй выделил четыре основных направления. Первое: укрепление взаимного доверия, совместное («спина к спине») отстаивание интересов мира, безопасности и стабильности в АТР. Второе: углубленное сотрудничество в целом ряде сфер, являющихся критически важными для двусторонних отношений и в глобальном масштабе. Впечатляющими темпами растет двусторонняя торговля, объем которой по итогам первого полугодия достиг 63 млрд долларов и на 28% превысил аналогичные показатели рекордного прошлого года. Третье: всестороннее расширение молодежных обменов: спорт, медицина и в целом наука, СМИ и т. д. Цель: передача двусторонней дружбы из поколения в поколение; большое внимание в связи с этим посол уделил отмечаемому в эти дни двадцатилетнему юбилею российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В конце июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении этого документа еще на пятилетний срок. И четвертое: последовательная координация действий и отстаивание совместных интересов на уровне международных организаций, прежде всего ООН и ее Совета Безопасности.

Цитата из видео на YouTube Мегашоу в честь 100-летия Компартии Китая

В ходе пресс-конференции был затронут еще целый ряд серьезных вопросов, связанных с международной повесткой и внешней политикой КНР. Среди них ситуация внутри и вокруг Афганистана и пути взаимодействия Москвы и Пекина на этом важнейшем стратегическом направлении, китайско-американские отношения, а также незаконность европейских санкций против Белоруссии и попыток помешать таким образом нормальному функционированию проходящего через республику транспортного коридора Китай — Европа и многие другие. Пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в России Чжан Ханьхуэя стала важной вехой в затронувших и российскую столицу юбилейных торжествах по случаю столетия КПК. И это не случайно: этот праздник у многих в нашей стране затрагивает самые глубокие и тонкие душевные струны. Так распорядилась Ее Величество История. И историческая память, которую наши страны решили отстаивать совместными усилиями.