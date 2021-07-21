Мюнхен, Германия, 21 июля, 2021, 19:42 — ИА Регнум. 26-летний лидер «Баварии» и сборной Германии по футболу Леон Горецка может покинуть мюнхенский клуб следующим летом на правах свободного агента. 21 июля издание Bild сообщило, что «Бавария» пока не может продлить контракт с футболистом.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

На Леона Горецку, проведшего яркий прошедший сезон, претендуют каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне в рамках немецкой Бундеслиги Горецка принял участие в 24-х турах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Лиге Чемпионов УЕФА немецкий полузащитник набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в семи матчах.

Леон Горецка перешел в «Баварию» 1 июля 2018 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. На данный момент transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро, делая тем самым немца одним из самых дорогих полузащитников в мире.