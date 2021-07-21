Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации
Москва, 21 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» провело первый эфир по проблематики вакцинации от COVID 19. На вопросы россиян ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук. Эфир прошел в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе». Зрители направили эксперту более 300 вопросов, самые актуальные из которых были озвучены в прямом эфире.
В ходе эфира Павел Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии.
В ходе интервью эксперт рассказал о «правиле швейцарского сыра» — чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.
Также спикер отметил работу волонтеров Красного креста и других волонтерских организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. С начала акции #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились 186 тысяч волонтеров, которые помогали в колл-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки.
Проект «Разберемся в вакцинах вместе» был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.
Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте.
Здесь же доступно расписание ближайших эфиров. Вопросы спикерам можно направлять через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямых эфиров с экспертами.