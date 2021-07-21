Екатеринбург, 21 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество депутата Госдумы Льва Ковпака («Единая Россия»), его супруги Вероники Ковпак и отца, известного предпринимателя Игоря Ковпака (основатель сети магазинов «Кировский»). Документ размещён в картотеке суда.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Арест имущества

Арестованы счета и имущество на общую сумму около 1 млрд рублей. Решение принято по иску конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова, обвинившего депутата в доведении организации до банкротства.

Истец также заявил, что отец парламентария якобы причастен к выводу 15 млн рублей, а супруга Ковпака — к выводу 9 млн рублей. Суд в дальнейшем рассмотрит вопрос о привлечении лиц, чьё имущество было арестовано, к субсидиарный ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Лев Ковпак заработал в 2020 году 36 млн рублей.

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