Москва, 21 июля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. У начальника Ставропольского УГИБД Алексея Сафонова изъято более 20 млн рублей в разной валюте, не считая ювелирных украшений, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«В ходе вчерашних обысков у начальника Ставропольского УГИБД Алексея Сафонова изъято более 20 млн руб. (в долларах, рублях и евро), не считая ценностей и ювелирных украшений», — написал Хинштейн в ТГ-канале.

Кроме того, по словам парламентария, во дворе дома стояли «скромные» тюнингованные иномарки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля 2021 года в Ставропольском крае был задержан глава управления ГИБДД Алексей Сафонов. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (общий ущерб — более 19 млн рублей) и организация преступного сообщества.