Самара, 21 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. «Крылья Советов» в ближайшее время подпишут контракт с 16-летним российским фланговым нападающим Сергеем Пиняевым, в который на данный момент находится на просмотре в самарском клубе. Об этом 21 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Kc-camapa.ru Матч Крыльев советов с Оренбургом

Сергея Пиняева называют одним из самых перспективных футболистов Европы. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 16-летнего нападающего в 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Сергей Пиняев, выступая за «Чертаново», принял участие в тридцати турах Футбольной Национальной Лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В составе юниорских сборных России U15, U16, U17 Пиняев сыграл в 22-х матчах во всех турнирах, став автором двенадцати голов.