Байконур, Казахстан, 21 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. На орбиту Земли успешно выведен многофункциональный лабораторный модуль «Наука», сообщили 21 июля в Роскосмосе.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

В 18:08 мск модуль отделился от третьей ступени. На орбиту он выведен ракетой-носителем «Протон-М», стартовавшей с Байконура в 17:58 мск.

Напомним, модуль «Наука» будет пристыкован к МКС — в помощь российскому сегменту станции.

29 июля в 16:26 мск состоится стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда»: полёт модуля к МКС будет продолжаться восемь суток.