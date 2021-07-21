Киев, 21 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Киеве до сих пор «не совсем понимают», как страны — лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля «Северный поток — 2», заявил глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

Мнение Витренко, высказанное в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент), цитируют 21 июля центральные украинские СМИ.

Глава «Нафтогаза» не согласен с утверждением, что сейчас уже речь идет только о возможной компенсации Украине, а вопрос о том, что проект заработает, «вроде бы решён».

«Я надеюсь, что это не так… наша позиция неизменна: «Северный поток — 2» — это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принципы «никаких договоренностей об Украине без Украины» будут соблюдены», — сказал Витренко.

Также представитель Киева заявил, что сейчас главный вопрос не в достройке газопровода, а в том, чтобы «Северный поток — 2» «никогда не заработал», чтобы по нему не шёл газ в Европу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители Госдепа заявили, что США в настоящий момент «очень усердно» работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта по «Северному потоку — 2» — когда труба будет закончена и заработает, а Украина не получит ничего.