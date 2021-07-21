Москва, , 19:31 — REGNUM Согласно действующим нормам закона, Павла Грудинина должны снять с выборов за сокрытие крупного имущественного актива, считает юрист, общественный деятель Илья Ремесло.

Павел Грудинин Дарья Антонова, REGNUM

«То, что его не сняли в прошлый раз, хотя нарушение было, это вопрос усмотрения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в зависимости от существенности нарушения и умышленности. Но, конечно, офшорная компания у коммуниста — это просто диагноз руководству КПРФ, которое приняло решение о выдвижении Павла Грудинина», — сказал Илья Ремесло.

Напомним, бывшая жена Павла Грудинина Ирина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена имеется доля в офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. В ходе президентской кампании в 2018 году ЦИК уже находил у Павла Грудинина аналогичные нарушения, однако тогда комиссия не стала добиваться отмены его регистрации, а просто обнародовала эти данные.

«Что касается мотивации Грудинина, то тут, на мой взгляд, есть два варианта: либо это грубая некомпетентность, либо, скорее, это провокация. Грудинин и Зюганов таким образом осознанно идут на конфликт с властью, провоцируя снятие с выборов и использование этого факта для пиара КПРФ — «обиженных любят», такая логика. Всю эту ситуацию ЦИК должен оценивать по закону, не оглядываясь на мечты верхушки КПРФ», — считает Илья Ремесло.