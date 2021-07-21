Киев, 21 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Киеве на одной из центральных станций метро «Крещатик» вечером 21 июля возникла массовая драка, в ходе которой был распылён слезоточивый газ.

Горожане. Киев

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что конфликт возник между двумя группами парней и перерос в драку с применением слезоточивого газа.

В настоящий момент правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия. О пострадавших информации пока нет. В сообщении отмечается, что начато уголовное производство по статье «хулиганство».