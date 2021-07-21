Кальяри, Италия, 21 июля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. 27-летний бразильский фланговый атакующий защитник миланского «Интера» Далберт следующий сезон проведет в «Кальяри». «Нерадзурри» отдали футболиста в годичную аренду с правом выкупа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

Ранее сообщалось, что на Далберта претендовал московский ЦСКА, который был готов включить в сделку по трансферу футболиста российского флангового защитника Георгия Щенникова.

Далберт перешел в «Интер» 9 августа 2017 года из французской «Ниццы» после самого сильного сезона в карьере. «Ницца» вместе с Далбертом заняла третье место в турнирной таблице Лиги 1 2016/17. В 33-х матчах чемпионата бразилец отметился двумя результативными передачами. «Нерадзурри» сильно переплатили за футболиста, заплатив за трансфер 21 миллион евро. За последние четыре сезона Далберт ничего не показал, и на данный момент transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.