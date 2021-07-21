Липецк, 21 июля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Липецкой области 35-летний житель Воловского района приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство отчима и сводного брата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

8 января обвиняемый вместе с 29-летним сводным братом договорились убить своего 67-летнего отчима. В состоянии алкогольного опьянения они задушили хозяина дома, а тело сожгли в железной бочке. Они похитили банковскую карту покойного и несколько дней обвиняемый расплачивался ей в магазинах, оплачивал мобильную связь и переводил деньги на свой счет, всего потратив более 37 тысяч рублей.

Через две недели после убийства между братьями произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый избил сводного брата железным ломом, отказался вызвать ему скорую помощь и ушёл спать, а утром обнаружил родственника мёртвым.

Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство группой лиц по предварительному сговору», «Кража группой лиц с банковского счета» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вину фигурант признал на стадии предварительного следствия, подтвердил показания при проверке на месте происшествия. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.