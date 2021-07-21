Москва, 21 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. ЛДПР и «Справедливая Россия» согласны с предложением «Единой России» подписать соглашение «За безопасные выборы», рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко в ходе общения с журналистами в Общественной палате.

ER.ru Евгений Ревенко

При этом, по его словам, накануне первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин отверг предложение его подписать.

«Любовь Никитина, член Мосгордумы (фракция КПРФ), ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась», — рассказал Евгений Ревенко.

Парламентарий напомнил, что КПРФ не стала рассматривать предложение рекомендовать вакцинироваться кандидатам, наблюдателям и членам штабов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля, «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.

В ходе церемонии подписания соглашения о наблюдении за выборами, которая прошла 21 июля в Общественной палате, Член Президиума Центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова отметила, что партия поддерживает инициативу «Единой России» при условии добровольности вакцинации.

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