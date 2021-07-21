Справороссы и ЛДПР готовы подписать соглашение за безопасные выборы
Москва, 21 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. ЛДПР и «Справедливая Россия» согласны с предложением «Единой России» подписать соглашение «За безопасные выборы», рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко в ходе общения с журналистами в Общественной палате.
При этом, по его словам, накануне первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин отверг предложение его подписать.
Парламентарий напомнил, что КПРФ не стала рассматривать предложение рекомендовать вакцинироваться кандидатам, наблюдателям и членам штабов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля, «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нем, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании — кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов — должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.
В ходе церемонии подписания соглашения о наблюдении за выборами, которая прошла 21 июля в Общественной палате, Член Президиума Центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова отметила, что партия поддерживает инициативу «Единой России» при условии добровольности вакцинации.
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