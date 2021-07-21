Москва, 21 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. 18-летний центральный полузащитник московского «Динамо» и молодежной сборной Грузии U17 Лука Гагнидзе следующий сезон проведет в «Урал». Екатеринбургский клуб арендовал футболиста на один сезон без права выкупа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Динамо сравнивает счет

«Динамо» выкупило Луку Гагнидзе в «Динамо» из Тбилиси 5 июля 2021 года за 1,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26. Стоимость Гагнидзе, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Лука Гагнидзе принял участие в пятнадцати матчах чемпионата Грузии, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Всего на поле полузащитник провел 943 минуты.