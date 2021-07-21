Ижевск, 21 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Ижевске обнаружена сеть подпольных игорных заведений. Семеро местных жителей подозреваются в преступлении по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

(сс) stokpic Казино

По версии следствия, с 2020 года по июль 2021 года пятеро мужчин и две женщины незаконно организовали в Первомайском и Индустриальном районе три игорных заведения, где проводились азартные игры посредством оборудования через интернет.

В рамках расследования проведено 16 обысков, изъято 35 компьютеров, 15 мобильных телефонов, восемь видеокамер, а также 345 тыс. рублей. Двое из преступников задержаны. Готовятся материалы для предъявления обвинения и избрании в их отношении меры пресечения.

Деятельность казино пресечена вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртии во взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений региональных управлений МВД и ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности задержали оперативники в Волгограде. Организатором подпольного казино считают 44-летнего жителя Саратова. В игровом клубе и по местам жительства 12 подозреваемых, в том числе в Саратове, проведены обыски. Изъяты 30 игровых терминалов, сотовые телефоны, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.

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