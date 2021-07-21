Киев, 21 июля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Коррупционная составляющая при сдаче языкового теста для чиновников на Украине исключена, заявил в эфире украинского телевидения вечером 21 июля министр кабинета министров Олег Немчинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Немчинов пояснил — схема экзамена организована таким образом, что чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Министр отметил, что для тех чиновников, кто провалил тест, есть возможность в течение 4 месяцев пересдать экзамен. Также он отметил, что сдавать тест должны все без исключения:

«Закон один для всех — работает человек или претендует на должность в секретариате кабмина, или это местная администрация».

ИА REGNUM напоминает, что согласно новым нормам языкового законодательства, на Украине с 19 июля 2021 годачиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку. В первый же день сдачи экзаменов сломалась система, в которой проходят тестирование.