Москва, 21 июля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. 21 июня издание Football Insider сообщило, что руководство лондонского «Вест Хэма» вернулось к кандидатуре 23-летнего опорного полузащитника московского «Спартака» и сборной Чехии по футболу Алекса Крала. Как сообщает источник, «молотобойцы» готовы заплатить за чеха запрашиваемые 20 миллионов фунтов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Магомед Оздоев, Алекс Крал

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» временно вышел из переговоров по трансферу Алекса Крала из-за неудовлетворительный игры футболиста на Чемпионате Европы 2020.

В прошедшем сезоне Алекс Крал принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью результативными передачами.

Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года из пражской «Спарты» за 12 миллионов евро. На данный стоимость чеха, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.