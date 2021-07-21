Самара, 21 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 21-летний российский форвард московского «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов». Об этом 21 июля сообщили в официальном Twitter-аккаунте клуба РПЛ.

Эдгар Брещанов Максим Глушенков

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» намерены взять Глушенкова в аренду на один сезон для усиления команды под Российскую Премьер-лигу.

В прошедшем сезоне Максим Глушенков, выступая за «Химки» на правах аренды, принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московских «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» подписал Глушенкова 1 января 2019 года. Сумма трансфера футболиста из «Чертаново» в «Спартак» составила 300 тысяч евро. На данный момент transfermarkt оценивает российского форварда в 1,5 миллиона евро.