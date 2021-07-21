Липецк, 21 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Липецкой области предстанут перед судом фигуранты уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажек в ЖК «Европейский» — бывшие генеральные директоры ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СУ РФ по региону, они обвиняются в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

Строительство ЖК

По данным следствия, Сергей Тонких договорился с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денег участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. С сентября 2014 по март 2016 года он заключил фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитил более 78 млн рублей.

Кроме этого, из оборота ОАО «Эксстроймаш» пытались вывести 129 млн рублей — путём подписания фиктивных актов приёмки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, которая якобы должна была реализовать недвижимость в трёх строящихся домах жилого комплекса. Предпринимательница получила только один миллион рублей. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества не удалось реализовать по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО признали банкротом.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров при помощи Ельчанинова переоформил на подконтрольную ему же фирму.

Всего, как считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму более 143 млн рублей, а также покушались на хищение 129 млн рублей.

По уголовному делу было проведено более 50 судебных экспертиз, допрошены более 1,2 тыс. человек. Потерпевшими признали почти две тысяч человек. Объём уголовного дела составляет около 100 томов.

Захарова, обвиняемого в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, отмывании имущества, приобретенного в результате совершения преступления, и уклонении от уплаты налогов, до сих пор пытаются экстрадировать из Германии. Его бывшая супруга, предпринимательница Олеся Захарова, находится в международном розыске, в отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Имущество Захарова и его фирмы ОАО «Эксстроймаш» на сумму 333 млн рублей арестовано.