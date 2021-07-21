Екатеринбург, 21 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге исчезнут троллейбусные маршруты №13 и №16, сообщили в пресс-службе МУП «Гортранс».

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

С 1 августа 2021 года данные маршруты будут отменены. Взамен на улицы в тот же день выпустят троллейбус № 33 (маршрут «Коммунистическая — Педагогический университет» в северной части города).

Маршрут обслуживает «Гортранс», контракт заключен на год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге переименовали часть городских маршрутов общественного транспорта.

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