В Екатеринбурге уберут два троллейбусных маршрута
Екатеринбург, 21 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге исчезнут троллейбусные маршруты №13 и №16, сообщили в пресс-службе МУП «Гортранс».
«Стенограффия»
Разрисованный троллейбус
С 1 августа 2021 года данные маршруты будут отменены. Взамен на улицы в тот же день выпустят троллейбус № 33 (маршрут «Коммунистическая — Педагогический университет» в северной части города).
Маршрут обслуживает «Гортранс», контракт заключен на год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге переименовали часть городских маршрутов общественного транспорта.
Читайте также: В Екатеринбурге массово изменят номера и маршруты автобусов