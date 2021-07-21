Йошкар-Ола, 21 июля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Верховный суд Марий Эл вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по предварительному сговору, покушение на убийство двух лиц группой лиц»). В прокуратуре республики подчеркнули, что осужденный более 15 лет находился в федеральном розыске.

Mvd.tj Место перестрелки

Установлено, что в 2005 году на городском кладбище в Звенигово произошла криминальная разборка со стрельбой между учредителями охранного предприятия в Волжске для разрешения конфликта по поводу ведения бизнеса.

Осужденный выстрелил в двоих представителей противоположной стороны. Один из них в результате ранения скончался на месте происшествия, второй был спасен медиками, своевременно оказавшими помощь.

Мужчина отрицал причастность к преступлению, но государственными обвинителями его вина была доказана, что убедило присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт.

Суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в убийстве, которое было совершено 15 лет назад, установили в Башкирии. Весной 2006 года в селе Аскарово Абзелиловского района в продуктовом магазине нашли тело 52-летнего продавца с признаками насильственной смерти. В текущем году следователи снова рассмотрели материалы данного дела. В результате они установили свидетеля, которому подозреваемый сообщил о преступлении, совершенном в 2006 году.

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