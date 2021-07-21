Москва, , 19:00 — REGNUM Власти Украины активизируют вооруженные акции, в том числе против гражданского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка», — отметил Грызлов.

Заключенные два года назад договоренности о бессрочном соблюдении режима прекращения огня и заключенные в 2020 году договоренности о мерах по усилению перемирия и задействованию механизма по верификации и реагированию на нарушения перемирия Киевом не выполняются, констатировал полпред.

«Согласно отчетам СММ ОБСЕ, вышедшим в период с 5 по 18 июля, украинскими войсками на Донбассе были повреждены десятки гражданских объектов, в том числе жилые дома и здание действующей школы. Кроме того, миссией зафиксирован случай использования украинскими военными жилого дома, что является нарушением Мер по усилению перемирия и ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье гражданского населения», — говорит Грызлов.

Украинская власть упорно отказывается выполнять обязательства по восстановлению социально-экономических связей с Донбассом, подчеркнул он.

«Донецк и Луганск по-прежнему находятся в экономической и транспортной блокаде», — возмущен Грызлов.

Россия предложила провести следующее минские переговоры в очном режиме.

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