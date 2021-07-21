Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятиях форума сообществ молодых специалистов «Форсаж-2021», который с 18 по 24 июля проходит на территории Калужской области. Глава региона вошёл в состав его координационного совета. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша с участниками форума «Форсаж-2021»

Цель форума — формирование кадрового резерва для российской экономики, а также развитие межкорпоративных и межсекторальных связей в сфере новых технологий. 11 лет форум сообществ молодых специалистов «Форсаж» объединяет молодых перспективных профессионалов из разных отраслей. В 2021 году в нём принимают участие более 250 специалистов, четверть из которых — жители Калужской области. Программа построена на двух актуальных темах: технологическое лидерство и устойчивое развитие. По мнению организаторов, колоссальный потенциал для технологического лидерства и прорывного развития находится в проектах сотрудничества — между корпорациями, на стыке отраслей, с вовлечением малого и среднего бизнеса, НКО, вузов, органов власти.

Владислав Шапша пообщался с участниками форума на интерактивной лекции на тему «На какие вопросы должны ответить лидеры сегодня, чтобы у всех нас было завтра?». Ее прочитал директор департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин. Темами обсуждения стали вопросы формирования эффективной команды, внутрикорпоративного и межведомственного взаимодействия, поиска возможностей для снижения административных барьеров. В ходе дискуссии калужский губернатор сказал о необходимости создания условий для эффективного взаимодействия власти и населения.

«Система может работать только в одном случае — если есть коммуникации, чувство сопричастности к процессу и ощущение у населения, что власть их слышит, что она реагирует и свои действия соизмеряет с пожеланиями людей в рамках действующего закона», — отметил Владислав Шапша.