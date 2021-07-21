Москва, 21 июля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Отметки в паспорте гражданина России о регистрации брака и о детях будут ставиться добровольно. Об этом говорится в постановлении, подписанном 15 июля 2021 г. премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Kalugasvadba.ru Регистрация брака

В документе о внесённых в постановление правительства РФ от 8 июля 1997 года изменениях сказано, что, по желанию гражданина, в паспорте производятся отметки:

о регистрации и расторжении брака — соответствующими органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ, и территориальными органами МВД РФ;

о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) — территориальными органами МВД РФ;

Также по желанию в паспорт ставятся отметки о ранее выданных паспортах, о действующих документах, удостоверяющих личность гражданина России за пределами территории страны, о группе крови и резус-факторе, об ИНН.

Добавим, что обязательными в паспорте гражданина России являются отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учёта и о его отношении к воинской обязанности.