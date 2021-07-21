Москва, , 19:00 — REGNUM Россия предложила провести следующее минские переговоры в очном режиме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сегодня, 21 июля, Контактная группа подвела предварительные итоги работы перед предстоящим перерывом, с российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате, отметил Грызлов.

«Предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было», — сообщил полпред России.

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