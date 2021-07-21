Москва, 21 июля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Летняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике «Финтех. Взгляд в будущее» открылась в среду, 21 июля, в рамках всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники узнают о главных трендах и перспективах в области финтеха, а также смогут пообщаться с практиками и экспертами отрасли. Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

АНО «Россия — страна возможностей» Летняя школа

Летняя школа «Финтех. Взгляд в будущее» стартовала 21 июля и будет проходить до 24 июля. Ее участниками стали 100 студентов из 22 регионов и 40 вузов.

«Школа Банка ВТБ и Вышки по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для талантливых и амбициозных. В третьем сезоне «Я — профи» дипломантами направления «Бизнес-информатика» стали 76 участников олимпиады, а в четвертом — 84. Результаты говорят о том, что ИТ-сфера пользуется популярностью и привлекает смышленых и думающих студентов. И здесь, на школе, собрались ребята, которые следят за развитием всего нового и интересуются технологическими трендами. Молодость и умение мыслить — ваша главная движущая сила. Надеюсь, что за эти несколько дней вы сможете найти единомышленников, коллег и друзей», — отметил на открытии школы директор по развитию всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

«ВТБ поддерживает среду для развития молодежи и получения молодыми людьми образования, соответствующего мировым стандартам качества. Наша цель — это создание технологической среды, в которой обучающиеся смогут в самом эффективном формате получать знания для последующего применения на практике. Одновременно мы внедряем технологии для повышения надежности клиентских сервисов. Для реализации этой цели нужны сильные ИТ-специалисты. Уже сегодня над реализацией технологической трансформации в банке работают более 20 тысяч человек и очевидно, что спрос на ИТ-специалистов будет только расти. Такой проект, как Летняя школа по бизнес-информатике «Финтех. Взгляд в будущее» помогает ребятам больше узнать о банковских технологиях», — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я - профессионал». Молодых людей ждут выступления топ-менеджеров Банка ВТБ, лекции и мастер-классы по финансовой тематике от экспертов НИУ ВШЭ, карьерные консультации, а также тренинги, направленные на развитие soft skills.

Как подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, гибкость, обучаемость и чувство юмора, как признак наличия интеллекта и креатива — компетенции, необходимые современному специалисту: «Наравне с soft и hard специалисты сейчас выделяют третью категорию digital skills — это цифровые навыки, необходимые абсолютно всем. Поэтому специалистом по обработке данных должен стать почти каждый человек вне зависимости от его сферы деятельности. Дополнительное образование тоже меняет свой облик. Если в предыдущих поколениях повышение квалификация было «походом за корочками», то сейчас вы идете именно за знаниями, чтобы вернуться в новом качестве на рабочие места».

Директор Московского института электроники и математики им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ Евгений Крук добавил: «Несмотря на действительное увеличение скорости жизни, всегда есть люди, которые сами добиваются удивительных успехов в науке и технике. Этих успехов можно достичь достаточно быстро. И без уже озвученных гибкости и упорства это было бы невозможно. Еще одна важная компетенция, на которую советую обратить внимание — это способность критически посмотреть на все, что было, есть и будет после. Критический взгляд на вещи — то, что двигает жизнь».

В программе мероприятия запланирована деловая игра, во время которой у студентов будет возможность опробовать свои навыки в пошаговом построении карьеры. По ее результатам участники смогут лучше понять интересующую их профессиональную область и разработать подробный индивидуальный план развития себя как специалиста в сфере финтеха.

Во время мастер-классов студенты узнают, как работает ИТ-команда и как проходит цифровая трансформация в одном из крупнейших банков страны. Руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса — вице-президент Банка ВТБ Алексей Фетисов расскажет о том, какие soft-skills необходимо развивать на разных уровнях карьеры, а профессор департамента бизнес-информатики, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» НИУ ВШЭ Михаил Комаров проведет лекцию на тему «В будущее возьмут не всех. Машины заменят людей».

Образовательные форумы (зимние и летние школы) в рамках олимпиады «Я — профессионал» проводятся ежегодно. Попасть на них могут участники проекта, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. Форумы длятся от 3 до 5 дней и ориентированы на выход за границы вузовских учебных курсов. Лекции и мастер-классы проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. В четвертом сезоне уже состоялось 14 образовательных форумов. До августа 2021 включительно организаторы олимпиады планируют провести еще шесть форумов.