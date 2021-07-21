Стартовала Летняя школа Банка ВТБ и НИУ ВШЭ по бизнес-информатике
Москва, 21 июля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Летняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике «Финтех. Взгляд в будущее» открылась в среду, 21 июля, в рамках всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Участники узнают о главных трендах и перспективах в области финтеха, а также смогут пообщаться с практиками и экспертами отрасли. Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Летняя школа «Финтех. Взгляд в будущее» стартовала 21 июля и будет проходить до 24 июля. Ее участниками стали 100 студентов из 22 регионов и 40 вузов.
Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я - профессионал». Молодых людей ждут выступления топ-менеджеров Банка ВТБ, лекции и мастер-классы по финансовой тематике от экспертов НИУ ВШЭ, карьерные консультации, а также тренинги, направленные на развитие soft skills.
Как подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, гибкость, обучаемость и чувство юмора, как признак наличия интеллекта и креатива — компетенции, необходимые современному специалисту: «Наравне с soft и hard специалисты сейчас выделяют третью категорию digital skills — это цифровые навыки, необходимые абсолютно всем. Поэтому специалистом по обработке данных должен стать почти каждый человек вне зависимости от его сферы деятельности. Дополнительное образование тоже меняет свой облик. Если в предыдущих поколениях повышение квалификация было «походом за корочками», то сейчас вы идете именно за знаниями, чтобы вернуться в новом качестве на рабочие места».
Директор Московского института электроники и математики им. А.Н.Тихонова НИУ ВШЭ Евгений Крук добавил: «Несмотря на действительное увеличение скорости жизни, всегда есть люди, которые сами добиваются удивительных успехов в науке и технике. Этих успехов можно достичь достаточно быстро. И без уже озвученных гибкости и упорства это было бы невозможно. Еще одна важная компетенция, на которую советую обратить внимание — это способность критически посмотреть на все, что было, есть и будет после. Критический взгляд на вещи — то, что двигает жизнь».
В программе мероприятия запланирована деловая игра, во время которой у студентов будет возможность опробовать свои навыки в пошаговом построении карьеры. По ее результатам участники смогут лучше понять интересующую их профессиональную область и разработать подробный индивидуальный план развития себя как специалиста в сфере финтеха.
Во время мастер-классов студенты узнают, как работает ИТ-команда и как проходит цифровая трансформация в одном из крупнейших банков страны. Руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса — вице-президент Банка ВТБ Алексей Фетисов расскажет о том, какие soft-skills необходимо развивать на разных уровнях карьеры, а профессор департамента бизнес-информатики, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» НИУ ВШЭ Михаил Комаров проведет лекцию на тему «В будущее возьмут не всех. Машины заменят людей».
Образовательные форумы (зимние и летние школы) в рамках олимпиады «Я — профессионал» проводятся ежегодно. Попасть на них могут участники проекта, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. Форумы длятся от 3 до 5 дней и ориентированы на выход за границы вузовских учебных курсов. Лекции и мастер-классы проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. В четвертом сезоне уже состоялось 14 образовательных форумов. До августа 2021 включительно организаторы олимпиады планируют провести еще шесть форумов.