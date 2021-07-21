Москва, , 18:30 — REGNUM В народную программу партии «Единая Россия» войдут предложения по эффективному использованию сельхозземель. Отдельным направлением работы может стать программа по борьбе с опустыниванием территорий.

Опустынивание территорий Yarregion.ru

Сохранение и восстановление земель сельскохозяйственного назначения являются важными составляющими развития агропромышленного комплекса страны, считает заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы Ставропольского края Виктор Надеин (фракция «Единой России»).

«Сейчас наметилось две проблемы: с одной стороны, вовлечение земель сельхозназначения в хозяйственный оборот, что крайне актуально для Нечерноземья, центральной полосы России, где по сути зарастают кустарником и лесом сельхозугодья, с другой стороны, что актуально для Ставрополья и юга России — это ухудшение состояния плодородия почвы», — сказал он в ходе стратегической сессии «Единой России» «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий».

По словам эксперта, практически во всех субъектах РФ сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель, интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельхозугодий и к выводу их из хозяйственного оборота.

В Ставропольском крае речь идет о более, чем 1 млн га. В Прикаспийском регионе и Волгоградской области подверженных опустыниванию земель более 12 млн га. К числу потенциально опасных территорий относятся земли, расположенные в южной части степной зоны Воронежской, Саратовской и целого ряда других областей.

«Одной из причин снижения плодородия почв является неконтролируемая распашка пастбищ и сельхозугодий. Сегодня нет действенного инструмента пресечения распашки, нет правового механизма и возможности влиять на протекающие процессы», — отметил Виктор Надеин.

Он предложил разработать механизм изменения видов угодий, основанный исключительно на критерии отсутствия плодородия почв.

«То есть плодородие почв нужно поставить во главу всех процессов», — резюмировал Виктор Надеин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу — по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей материнского капитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.