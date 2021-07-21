В народную программу ЕР войдут предложения по использованию сельхозземель
Москва, 21 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В народную программу партии «Единая Россия» войдут предложения по эффективному использованию сельхозземель. Отдельным направлением работы может стать программа по борьбе с опустыниванием территорий.
Сохранение и восстановление земель сельскохозяйственного назначения являются важными составляющими развития агропромышленного комплекса страны, считает заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы Ставропольского края Виктор Надеин (фракция «Единой России»).
По словам эксперта, практически во всех субъектах РФ сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель, интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельхозугодий и к выводу их из хозяйственного оборота.
В Ставропольском крае речь идет о более, чем 1 млн га. В Прикаспийском регионе и Волгоградской области подверженных опустыниванию земель более 12 млн га. К числу потенциально опасных территорий относятся земли, расположенные в южной части степной зоны Воронежской, Саратовской и целого ряда других областей.
Он предложил разработать механизм изменения видов угодий, основанный исключительно на критерии отсутствия плодородия почв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу — по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.
В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей материнского капитала и другие.
Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.