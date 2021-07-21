Дзержинский район, Калужская область, 21 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В посёлке Товарково Дзержинского района 20 июля было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаки насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия на месте преступления

По версии следствия, накануне вечером погибший в компании своего 42-летнего знакомого употреблял спиртное. Сначала мужчины общались в дружественной обстановке, а затем 42-летний мужчина избил потерпевшего ногами по голове. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Следователи проводят неотложные следственные действия. Подозреваемый в убийстве задержан, в ходе проверки показаний на месте преступления дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.